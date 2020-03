Milan zet sportief directeur Boban op straat na kritisch interview

"We danken Zvone voor zijn inspanningen in de voorbije negen maanden en wensen hem succes bij zijn toekomstige uitdagingen", klinkt het bij directeur-generaal Ivan Gazidis. "We moeten nu onze aandacht richten op het voetbal en de belangrijke wedstrijden die eraan komen."

Het ontslag komt niet geheel onverwacht, nadat Boban zich recent in een interview negatief had uitgelaten over het financiële reilen en zeilen bij de Rossoneri. Hij had ook kritiek geuit op het feit dat Gazidis met Ralf Rangnick had gepraat over een job bij Milan zonder dat Boban op de hoogte was.

In de jaren 90 won Boban vier landstitels en één keer de Champions League met AC Milan, de club waarvoor hij meer dan tien jaar speelde. In 2002 hing hij zijn schoenen aan de haak. Milan is opnieuw aan een tegenvallend seizoen bezig. De Milanezen, met Alexis Saelemaekers op de loonlijst, staan pas op de zevende plaats in de Serie A.