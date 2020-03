LeBron James schittert in topper en weigert te plooien voor coronavirus

De LA Lakers hebben vrijdagavond de topaffiche in de NBA naar hun hand gezet. De nummer 1 uit het Westen versloeg die uit het Oosten: de Milwaukee Bucks (113-103). Uitblinker van de avond was LeBron James, die de komende weken in geen geval in lege arena's wil spelen.

Met de LA Lakers en de Milwaukee Bucks stonden niet alleen de koplopers tegenover mekaar, elke basketbalfan keek ook uit naar het titanenduel tussen LeBron James en Giannis Antetokounmpo. In de heenmatch in december was het die laatste die demonstreerde, nu heerste James. De 35-jarige Amerikaan was goed voor 37 punten en overschreed zo de grens van 34.000 punten in zijn carrière. Bij de Bucks bleef "The Greek Freak" steken op 32 punten.

Bekijk de hoogtepunten uit de basketbaltopper:

Rapper en Lakers-fan Jay-Z kijkt toe op de eerste rij

NBA-uitslagen vrijdagnacht

Washington - Atlanta 118 - 112

Brooklyn - San Antonio 139 - 120

New York - Oklahoma 103 - 126

Boston - Utah 94 - 99

Chicago - Indiana 102 - 108

Minnesota - Orlando 118 - 132

New Orleans - Miami 110 - 104

Dallas - Memphis 121 - 96

Phoenix - Portland 127 - 117

LA Lakers - Milwaukee 113 - 103

"Zonder publiek speel ik niet"

Ook in de Verenigde Staten maken ze zich zorgen om het coronavirus. Er gaan stemmen op om - indien nodig - de komende weken zonder publiek basketbal te spelen. "No way, onmogelijk", antwoordt LeBron James. "Zonders fan speel ik niet, want voor hen en voor mijn ploegmaats sta ik op het terrein." "Ze kunnen doen wat ze willen, maar als ik een zaal betreed zonder publiek speel ik niet", is de superster duidelijk.

Orlando-coach naar ziekenhuis tegen match

In Minnesota-Orlando, geëindigd op 118-132, ging het even mis voor Orlando-coach Steve Clifford. Hij voelde zich erg zwak en moest tijdens de match overgebracht worden naar een ziekenhuis in Minneapolis. Hij zou uiteindelijk ernstig uitgedroogd blijken, maar mocht 's avonds alweer het ziekenhuis verlaten. De bezorgdheid in het Orlando-kamp was even groot omdat Clifford een geschiedenis van hartproblemen heeft.