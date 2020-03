Kim Clijsters maakt zich op voor het volgende toernooi

Lukt het haar volgende week wel in de Verenigde Staten? In Californië neemt Kim Clijsters deel aan het hardcourttoernooi van Indian Wells.

Optredens in de Emiraten en in Mexico hebben nog geen succes opgeleverd. Kim Clijsters verloor er respectievelijk van Garbine Muguruza (WTA-15) en Johanna Konta (WTA-16).

Kim Clijsters won Indian Wells in 2003 en 2005 en speelt er voor het eerst sinds 2011. Wie ze treft bij haar rentree weten we nog niet, maar een topper wordt het alvast niet. De toppers komen pas in de 2e ronde in actie.