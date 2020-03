Johan Van Herck na nederlaag in Hongarije: "We hebben niet gefaald"

"Ik denk dat we alles gegeven hebben. We moeten beseffen dat we geklopt zijn door betere spelers", maakt Johan Van Herck zijn analyse. "We mogen trots zijn op deze ploeg en staf. We hebben laten zien tot wat we in staat zijn. Er is kwaliteit en we hebben goeie spelers."

Ruben Bemelmans verloor de beslissende match. "We kunnen Ruben niets verwijten. Ik denk dat hij een fantastische eerste set speelt en beetje miraculeus wint. Dan hoop je dat Fucsovic na een dubbel en een zware match gisteren verzwakt, maar dan zie je het tegenovergestelde: hij krikt zijn niveau nog op en dan moet je proficiat zeggen."

"Als kapitein ben ik eigenlijk wel trots. We wilden de spelers beter maken en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. We hebben helaas niet de kroon op het werk kunnen zetten met de overwinning, maar dat is vooral de verdienste van Hongarije. We hebben niet gefaald, maar dat is topsport. We zijn geklopt door betere spelers."