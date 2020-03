Waasland-Beveren geeft hoop niet op: "Van comateus naar veel enthousiasme"

Dirk Geeraerd moest twee weken geleden allerijl het roer overnemen bij Waasland-Beveren om de club toch nog in 1A te houden. Maar met nog 2 wedstrijden op het programma en 2 punten achterstand op KV Oostende ziet het er niet rooskleurig uit.

"Na de wanprestatie in Mechelen lagen we in een comateuze toestand, maar we hebben de draad weer opgepikt op training. Er is veel enthousiasme", zegt de interim-trainer. "Ik moet niet voor een schokeffect zorgen, maar wel weer vertrouwen geven op het veld. We moeten doelgericht trainen en een duidelijk plan hebben."

"Waar het is misgelopen? Dat is een veel te lang verhaal. We stonden er goed voor, zijn de mist ingegaan en kunnen de klok niet terugdraaien. We moeten nu vooruitkijken. De spelers geloven er nog in. Als we zakken, zal het met het hoofd omhoog zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we erin blijven."