Vercauteren over toekomst bij Anderlecht: "Wil zo lang mogelijk blijven"

"Geen POI? Dan moeten we POII winnen"

Anderlecht kon dit seizoen nog nooit 9 op 9 boeken. Na overwinningen tegen Eupen en Waasland-Beveren moet het die vloek dus doorbreken tegen Zulte Waregem. "Ik ben momenteel tevreden van het geleverde spel", zei Vercauteren. "Maar er zijn uiteraard nog werkpunten."

"We hebben nog een kans op Play-off I en die moeten we nu omzetten in realiteit. Ik ben vooral bezig met onze eigen match en dan zien we daarna wel. Als we punten tekortkomen, kunnen we die in het begin van het seizoen hebben laten liggen, maar ook tegen Mechelen. En als we Play-off I niet halen, moeten we Play-off II maar winnen."