Stephen Curry maakt 23 punten bij comeback, maar de Warriors verliezen

Het deed hem deugd, Stephen Curry. Na 58 gemiste wedstrijden door een vervelende handblessure kon de Amerikaanse vedette afgelopen nacht zijn kunnen opnieuw aan de basketbalwereld tonen.

Curry maakte 23 punten tegen de regerende kampioen de Toronto Raptors. Behalve Damion Lee, die ook 23 punten scoorde, deed niemand beter bij de Golden State Warriors. Curry was ook goed voor 7 rebounds en 7 assists.

De Amerikaan kon daarmee geen nederlaag voor zijn ploeg voorkomen. 113-121 werd het voor de Raptors. De ploeg uit Toronto is door die zege al zeker van deelname aan de play-offs.

De Warriors beleven dan weer een echt horrorseizoen. Vorig jaar speelde de ploeg nog de NBA-finales tegen de Raptors, maar dit jaar staan de Warriors pas laatste in de Western Conference.

De comeback van Stephen Curry, die de ploeg in 2015, 2017 en 2018 naar de NBA-titel leidde, was een lichtpuntje in een donker seizoen.

"Het voelde voor mij als een eerste schooldag", liet Curry zelf nog optekenen. "Ik voelde me beter dan ik zelf had verwacht."