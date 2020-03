Roy Hodgson verlengt met één jaar bij Crystal Palace van Benteke

Crystal Palace staat momenteel 12e in de Premier League, en werd 11e en 12e in de eerdere seizoenen onder Hodgson. De 72-jarige Engelsman is in zijn nopjes met de contractverlenging van 1 jaar.



"Ik ben heel blij dat ik met de club een akkoord heb kunnen vinden. Iedereen kent mijn gevoelens voor deze club. Ik was als klein jongetje al supporter en heb een speciale band met de huidige generatie fans. Samen met de spelers en het bestuur gaan we ook in de toekomst aan één zeel blijven trekken."



Na een bescheiden spelerscarrière begon Hodgson aan een erg succesvolle trainersloopbaan. Daarin was hij onder meer coach van Liverpool en Inter Milaan en de nationale ploegen van Engeland, Zwitserland en Finland.