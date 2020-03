Robin van Persie keert als spitsentrainer terug bij Feyenoord

Feyenoord is de ploeg waar een jonge Van Persie doorbrak en in 2004 een toptransfer naar Arsenal versierde. Na succesjaren in Engeland en een avontuur bij Fenerbahçe keerde de Nederlander in 2018 terug naar de club van zijn hart. Hij sloot er een jaar later zijn carrière af.



Na een sabbatjaar waarin Van Persie onder andere aan de slag ging als analist voor de Engelse televisie, knoopt hij nu weer aan bij Feyenoord als spitsentrainer. Hij gaat er meteen aan de slag met Robert Bozenik, die deze winter aansloot bij de Rotterdammers.



De 20-jarige Slowaak heeft na 4 wedstrijden al 2 doelpunten op zijn naam, maar kan toch nog veel leren van Van Persie volgens trainer Dick Advocaat. Ook de Deen Nicolai Jörgensen, momenteel geblesseerd, zal in de handen van Van Persie komen.