Politie helpt OH Leuven om Beerschot-fans uit thuistribunes te houden

Voor de persconferentie van Oud-Heverlee Leuven nam Peter Willems, CEO van de club, even het woord. "Deze finalematchen moeten twee keer een groot feest worden. De tickets die wij gekregen hebben voor de uitmatch waren heel snel verkocht. We hebben veel fans moeten ontgoochelen."

"Ook voor onze thuismatch loopt de verkoop heel goed. Er zijn nog zo'n 1.200 tickets over dus het lijkt erop dat we voor het eerst sinds heel lang nog eens voor een vol huis zullen spelen."

"Maar er is ook een kanttekening. Er proberen hier en daar wel wat Beerschot-fans tickets te kopen voor onze vakken. Die mensen zijn we sinds een paar dagen aan het terugbetalen. Hun tickets zijn gecanceld en ze kunnen het stadion niet in. Ik denk dat Beerschot hetzelfde moet doen met onze fans."

"Wat we ook horen is dat er Leuvense fans, of zogezegde fans, tickets kopen en die dan doorverkopen aan Beerschot-fans. Dat baart ons zorgen. De politie en onze veiligheidsmensen bekijken het. Als we de mensen te pakken krijgen, zullen we streng optreden. Ook op de dag van de wedstrijd zullen er maatregelen genomen worden. Beerschot-supporters zullen enkel toegelaten worden in het bezoekersvak. Het kan geen kwaad om de mensen nog eens te waarschuwen."