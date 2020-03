Philippe Gilbert moet Milaan-Sanremo (even) uit hoofd zetten: "Heb er begrip voor"

"Ik heb de situatie op de voet gevolgd, net als iedereen", laat Gilbert via zijn ploeg Lotto-Soudal weten. "Wat kan ik zeggen? Het is zo. De gezondheid van de mensen gaat boven alles. Ik begrijp de beslissing volledig."

Hoopt de 37-jarige renner nog om later op het jaar toch Milaan-Sanremo te kunnen rijden? "Er nu gesproken over een eventuele latere datum in het seizoen, maar ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen."

"Spreken in de voorwaardelijke wijs, dat is verloren tijd. Ik hoop dat het wielerseizoen en het dagelijkse levenzo snel mogelijk weer zijn normale gangetje gaat."