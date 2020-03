Paralympiër Devos pakt 3x brons op EK U21 bij de validen: "In 2024 naar Olympische Spelen"

Laurens Devos kan op zijn 20e al voor de 2e keer paralympisch kampioen worden in het tafeltennis. Ook bij de valide tafeltennissers is Devos opgeklommen naar plaats 220 op de wereldranglijst. Afgelopen weekend veroverde hij nog 3 bronzen medailles op het EK U21. Hij hoopt zich in 2024 dan ook voor de Olympische Spelen te plaatsen.

Laurens Devos lijdt aan hemiplegie, een verlamming aan één kant van zijn lichaam na een gebrek aan zuurstof in de hersenen bij zijn geboorte. Vier jaar gelden in Rio werd hij op amper 16-jarige leeftijd al paralympisch tafeltenniskampioen. In Tokio wil hij koste wat het kost zijn titel verlengen. "Toch wordt het moeilijk in Japan, want er zijn veel nieuwe jonge spelers bijgekomen en die ken ik nog niet goed." "Ik ga nu heel veel toernooien spelen bij de valide atleten. Pas een maand voor de Spelen focus ik me op de paralympische tafeltennissers. Ik wil zo goed mogelijk voorbereid zijn."

"Olympische Spelen zijn mijn grote doel"

Sinds afgelopen winter speelt Devos niet langer in de Belgische hoogste klasse bij de valide spelers, maar koos hij voor de Duitse 3e Bundesliga, waar het niveau hoger is en hij veel meer kan bijleren. Met zijn club Weinheim promoveerde hij zelfs naar de 2e klasse. "Door met valide spelers te spelen en te trainen word ik steeds beter en hoop ik in 2024 mijn droom te kunnen realiseren om aan beide Spelen deel te nemen", legt Devos uit. "In het tafeltennis is er al een Pools meisje dat zowel aan de Paralympische als aan de Olympische Spelen meedeed (Natalia Partyka, red. Ook tafeltennissers Melissa Tapper en Sandra Paovic namen aan beide deel). Daar wil ik ook naartoe. Dat is mijn grote doel." Op het afgelopen EK voor -21-jarigen bewees Devos alvast tot de top te behoren van zijn leeftijdscategorie. Hij veroverde 3 bronzen medailles, in het enkelspel, dubbelspel en gemengd dubbelspel. Op de valide ranking staat Devos 220e, maar over 2 à 3 jaar wil hij in de top 100 staan.

Het belang van broer Robin

De oudere broer van Laurens, Robin, speelt ook tafeltennis. Hij is 25 en staat 117e op de wereldranglijst. Robin is de perfecte begeleider van zijn 6 jaar jongere broer. De broers trainen iedere dag samen op de topsportschool en wonen ook samen in Leuven. "Robin is de ideale trainingspartner voor mij. Hij is nog veel beter dan ik. Ik leer dagelijks van hem bij, ook in het gewone leven."

"Kom goed overeen met Florian Van Acker"

In Rio werd niet alleen Laurens Devos paralympisch kampioen in het tafeltennis, ook Florian "de Poef" van Acker pakte goud. Ze hebben regelmatig contact met elkaar, zeker op buitenlandse toernooien waar ze

samen zijn. "Vroeger sliepen we ook vaak samen en trokken we samen op, we komen echt goed overeen", vertelt Devos.