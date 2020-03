OHL beste spelers, Beerschot hechtere ploeg? "Slechts één kan finale winnen"

Derde keer, goede keer voor Beerschot?

Tegen Cercle Brugge en KV Mechelen liep het telkens mis in het slot, tegen OHL moet Beerschot eindelijk de promotie naar 1A afdwingen. "Als club moeten we heel trots zijn dat we voor het zevende jaar op rij voor de prijzen spelen", zegt Losada. "Vier promoties op rij en nu onze derde finale in 1B. Daar moeten we van proberen te genieten."

"1A is waar deze ploeg thuishoort, maar die droom moeten we waarmaken op het veld. Onze ervaring kan een rol spelen in de finale. Het is belangrijk om geen fouten te maken, want finales worden beslist op details. We moeten rustig blijven en mogen geen gekke dingen doen."

Pas in oktober nam Losada het roer over van Stijn Vreven en nu staat hij al in de finale van 1B. "Als beginnende coach is dit geweldig. Mijn troeven? Ik kan een groep motiveren en veel vertrouwen geven. Ik weet ook welk type voetbal ze in Beerschot willen zien."

Beerschot wordt geroemd om zijn hechte spelersgroep, OHL Leuven heeft met Thomas Henry de topschutter rondlopen. "Maar slechts één ploeg kan de finale winnen. We denken niet na over een scenario waarin het misloopt in de finale. Maar het zal niet het einde van de wereld zijn als we niet promoveren. Derde keer, goede keer? We zullen zien."