Jumbo-Visma schrapt nu ook Parijs-Nice, Van Aert zoekt plan C

Na de afgelasting van de Strade Bianche deed ASO, de organisator van Parijs-Nice, een toegeving. De ploegen zouden acht renners mogen afvaardigen in plaats van zeven. Jumbo-Visma zag een kans om Wout van Aert wat ritme te laten opdoen voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Maar na CCC, Movistar; Mitchelton-Scott, Team INEOS, Astana en UAE laat ook Jumbo-Visma Parijs-Nice links liggen. "Dit doet pijn en is teleurstellend", zegt directeur Richard Plugge. "Maar dit is nu het beste besluit dat we kunnen nemen. Als management moeten we de risico's zorgvuldig afwegen en die zijn nu te groot."

Jumbo-Visma zal de andere wedstrijden op de kalender geval per geval beoordelen. "Reizen en verblijven in hotels zijn inherent aan het wielrennen. Dat maakt ons kwetsbaar in deze coronacrisis. De gezondheid van renners, staf en publiek verdienen nu elke prioriteit, waarbij we ook rekening houden met omstandigheden die kunnen ontstaan zoals quarantaine, ziekte of ziekenhuisopname.”