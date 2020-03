Greg Van Avermaet: "Plan is nu om een paar weken op hoogtestage te gaan"

"Het is jammer dat we op dit moment in het jaar niet kunnen koersen, maar ik respecteer de beslissing van de ploeg", verduidelijkt Van Avermaet.

"Onze gezondheid is het belangrijkste. Als je het totaalplaatje bekijkt, is dit de beste beslissing. Hopelijk kan de rest van het seizoen dan doorgaan zoals gepland."

"Mijn plan is nu om de komende weken op hoogtestage te gaan samen met een klein groepje ploegmaats. Mijn vorm was heel goed toen ik begin dit jaar terugkwam van mijn eerste hoogtestage. Dus ik denk dat dit me zal helpen om de volgende klassiekers voor te bereiden. Op die manier kan ik ook fit en gezond blijven terwijl ik naar mijn andere doelen toewerk."

"Ik denk dat de situatie dag per dag zal blijven veranderen, dus ik hoop dat ik snel weer koersen kan rijden."