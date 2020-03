Geen Hammer Series in 2020: "Aanvallen van UCI maakten het onmogelijk"

Zoek op de wielerkalender niet naar de Hammer Series. Dit jaar gaan de wedstrijden niet door. Velon wijst daarvoor met de vinger naar de Internationale Wielerunie. "We worden voortdurend aangevallen", klinkt het in een persmededeling. "Zo mogen we "Series" niet meer gebruiken in onze naamgeving en probeert de UCI nieuwe wedstrijdformats te dwarsbomen."

"Hammer Stavanger mag van de UCI ook geen vrouwenrace organiseren met evenveel prijzengeld en met hetzelfde format als de mannenrace. Door al deze acties van de UCI wordt het voor ons onmogelijk om dit concept verder te ontwikkelen. Daarom zullen we in 2020 geen races meer organiseren."

Het doel van de Hammer Series was om met een meerdaagse wedstrijd een nieuwe wind te laten blazen in de wielerwereld. Maar Velon voelt zich dus oneerlijk behandeld door de UCI en stapte daarvoor vorig jaar ook al naar de Europese Commissie. De UCI zou haar macht misbruiken ten voordele van de eigen zakelijke belangen. Een uitspraak is er in die zaak nog niet.