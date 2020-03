Geen apotheose van Wereldbeker skiën door coronavirus

Zowel de mannen als de vrouwen zouden in Cortina d'Ampezzo vier wedstrijden afwerken tussen 18 en 22 maart. Maar het coronavirus strooit roet in het eten in Italië.

Door de afgelasting zal de competitie bij de mannen eindigen met de reuzenslalom en slalom in het Slovenië. De vrouwen sluiten de wereldbeker volgend weekend af in Are met een parallele slalom, reuzenslalom en slalom.

De Fransman Alexis Pinturault en de Italiaanse Federica Brignone voeren de klassementen in de algemene wereldbeker aan.