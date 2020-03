Deceuninck-Quick Step start wél in Parijs-Nice: "We geloven dat het veilig is"

Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor de Italiaanse koersen, ook Parijs-Nice ligt steeds meer onder vuur. De organisatie houdt voorlopig voet bij stuk, maar steeds meer ploegen haken zelf af voor het Franse tripje.

Deceuninck-Quick Step liet gisteren al verstaan dat het wel zou koersen en heeft vandaag ook nog eens zijn achttal bevestigd. Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Sam Bennett, Tim Declercq, Bob Jungels, Yves Lampaert, Michael Morkov en Zdenek Stybar rijden de Franse rittenkoers.

In een persbericht legt ploegbaas Patrick Lefevere uit waarom zijn team wel zal deelnemen. "We begrijpen waarom andere teams niet koersen, maar wij hebben beslist om de richtlijnen van de lokale autoriteiten en de organisatie te volgen. We hebben vertrouwen in hun oordeel dat het veilig is om te koersen", zegt Lefevere.

"De gezondheid van onze renners en onze staf is natuurlijk onze prioriteit. We zullen alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hen te beschermen, terwijl we ons engagement tegenover deze belangrijke koers respecteren."