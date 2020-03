Corona stuurt ook Franse kalender in de war: PSG mag niet naar Straatsburg

Matz Sels is de vaste doelman bij Straatsburg, maar ook hij is dus een weekend technisch werkloos. Het duel tegen landskampioen en leider PSG stond om 17.30 uur op de planning, maar is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet.

Mbappé en Neymar hebben met PSG wel een riante voorsprong in het klassement en zullen ook na dit weekend eenvoudig aan de leiding blijven. Straatsburg draait mee in de buik van de rangschikking.