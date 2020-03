"We proberen Milaan-Sanremo te redden", geen "risicopatiënten" in Parijs-Nice

"We zullen tot het laatste moment blijven zoeken naar een oplossing"

"En wat gebeurt er nu?", kopt La Gazzetta dello Sport over de coronachaos in het peloton, weliswaar pas op de 26e pagina van de roze sportkrant.

Organisator RCS liet gisteren al weten dat het zoekt naar een nieuwe datum voor de Strade Bianche, maar wat met Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart)?

"Milaan-Sanremo is het meest complexe dossier", erkent Paolo Bellino, directeur van RCS, in La Gazzetta. "We zoeken naar een oplossing. We bekijken alle pistes en zullen dat tot het laatste moment blijven doen."

"Ook al willen sommige ploegen niet in Italië komen koersen en ook al hebben wij volgens heel wat buitenlanders de wereld besmet, toch proberen we onze koersen te redden en proberen we een nieuwe datum vast te pinnen."

Wat zouden dan de opties kunnen zijn? La Gazzetta dello Sport schrijft dat Tirreno-Adriatico misschien de plaats kan innemen van een koers die in organisatorische moeilijkheden verkeert, voor de Strade Bianche zouden de kaarten "iets beter" liggen.

"Waarom niet na de Giro d'Italia (9-31 mei)?", schrijft de krant over de wedstrijd over grindwegen. "Al moet je bij elke optie kijken naar de evolutie van het aantal besmettingen. Want we mogen niet vergeten dat de Giro al over 64 dagen begint in Hongarije en over 67 dagen landt op Sicilië."