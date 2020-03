Waarom u (toch) weer uitkijkt naar het Formule 1-seizoen

1) Lewis Hamilton op recordjacht

Op een nieuwe revolutie is het wachten tot volgend seizoen, 2020 wordt een overgangsjaar met nauwelijks technische veranderingen. En dus begint Mercedes opnieuw vanaf poleposition. Met Lewis Hamilton op nummer 1.

De 35-jarige Engelsman aast met zijn Duitse raceauto op een 7e wereldtitel. Daarmee doet hij even goed als de legendarische Michael Schumacher.

En dat is niet het enige record dat Hamilton wil evenaren. Als hij Canada of Hongarije voor de 8e keer wint, komt hij naast Schumacher te staan. De Duitser was 8 keer de beste in de Grote Prijs van Frankrijk.

Daarnaast aast Hamilton ook op het absolute en onaantastbare geachte zegerecord van Schumacher. De Duitser boekte in zijn carrière 91 zeges (in 306 races), Hamilton zit aan 84 stuks (in 250 races).

In het seizoen 2004 stuurde Schumacher zijn Ferrari naar 13 zeges (in 17 races). Hamiltons hoogste score in een jaargang is 11 (op 19 in 2014, op 21 in 2018 en 2019). Dit jaar krijgt de frontman van Mercedes opnieuw 21 races (of 22 als China toch gereden wordt) om Schumacher naar de kroon te steken.

En dan zijn er nog de podiumplaatsen. Daar zal Schumacher zich gewonnen moeten geven. Het Ferrari-icoon eindigde 155 keer in de top 3, Hamilton begint 2020 met 151 podiumplaatsen op de teller.