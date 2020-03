Voormalige Deense international Thomas Kahlenberg kampt met coronavirus

Het was Brøndby, een ex-club van Thomas Kahlenberg, dat het nieuws over de besmetting donderdag bekendmaakte. De inmiddels 36-jarige Deen liep het virus op tijdens een recente trip naar Amsterdam. Kahlenberg bevindt zich momenteel in quarantaine en maakt het gezien de omstandigheden goed.

Kahlenberg woonde afgelopen weekend nog een wedstrijd van Brøndby bij, waar hij dus mogelijk ook andere mensen besmet heeft. "Er werd al onderzocht met wie hij allemaal contact gehad heeft. Er zijn voorlopig 13 mensen in thuisquarantaine geplaatst", laat de club weten. Daarbij zijn onder meer verdedier Joel Kabongo en 3 mensen uit de technische staf.

"De autoriteiten vragen aan individuele supporters die rechtstreeks fysiek contact gehad hebben met Thomas Kahlenberg om zich te melden, om het risico op een verdere verspreiding van de besmetting te beperken."