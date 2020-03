Voetbalbond dreigt met schorsing voor geplaagd Lokeren, spelers trainen niet

De malaise bij Lokeren houdt dus aan. Na de sportieve zorgen dreigt nu de schorsing door de voetbalbond. De reden daarvoor is een openstaande rekening bij de KBVB en Voetbal Vlaanderen. De KBVB stelde Lokeren daarvoor in gebreke. De club werd per aangetekend schrijven aangemaand om haar schulden in te lossen, voorlopig zonder resultaat.

Volgens het bondreglement heeft Lokeren nu 7 dagen de tijd om zijn schulden in te lossen. Indien er geen betaling volgt voor woensdag 11 maart, kan de voetbalbond op haar eerstkomende raad van bestuur beslissen om de club te schorsen en zelfs de schrapping voor te leggen op de algemene vergadering in juni. Indien de raad van bestuur effectief overgaat tot schorsing, verliest Lokeren zijn wedstrijden met forfaitcijfers.

Intussen verschenen spelers en trainers donderdagvoormiddag niet op het oefenveld. Als voorzitter Louis de Vries niet met financiële middelen op de proppen komt, trainen zij niet meer.