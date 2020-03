Tottenham-speler Eric Dier vliegt publiek in om fan te confronteren

De versies over wat er precies gebeurd is na de partij lopen uiteen. Volgens sommigen slingerde de geviseerde fan racistische beledigingen naar het hoofd van Gedson Fernandes, een ploegmaat van Dier. Anderen beweren dat het niet om een racistisch incident ging, maar dat de man wel Dier en zijn familie beledigde.

De gemoederen raakten in elk geval verhit en Dier klom de tribune in op zoek naar de man. Hij moest uiteindelijk door enkele stewards in bedwang gehouden worden. De vele omstaanders haalden allemaal hun gsm boven en de beelden gingen al snel viraal.

Of Dier geschorst wordt na zijn uitbarsting is nog niet bekend. Zijn trainer José Mourinho had ergens wel begrip voor zijn actie. "Hij werd beledigd, net als zijn jongere broer. Wat Eric Dier gedaan heeft, mag een profvoetballer niet doen. Maar ik denk dat het een menselijke reactie is. Ik begrijp het, ik sta achter mijn speler."

"De fans steunden ons tot die laatste gemiste penalty. Maar in dat deel van de tribune zitten vaak geen echte fans. Het zijn mensen die aanwezig zijn op uitnodiging. Echte fans doen zoiets niet."