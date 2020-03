Tom Boonen is topic in Extra Time Koers: "Hij is eigenlijk te vroeg gestopt"

In de coulissen wordt gezegd dat Boonen, die in 2017 stopte, er ernstig rekening mee zou houden. Ex-renner Bram Tankink vindt het geen goed idee: "Tom moet niet meer terugkomen. Dat gaat niet meer lukken. Het wielrennen is enorm veel veranderd. En dan zou je terug proberen te komen? Nee joh, niet doen."

Wielercommentator José De Cauwer beet de spits af: "Ik heb het niet gehoord op de radio, maar ik had het al gehoord." Wat bewijst dat de idee misschien toch al iets langer leeft en niet zomaar uit de lucht gegrepen is. "De geruchtenmolen was al op gang: "Ik heb gehoord dat..." Ik dacht toen: "Dat kan toch niet." Maar nu komt hij er zelf mee voor de pinnen. "

Tankink: "Tom moet niet terugkomen, dat gaat toch niet lukken"

De Cauwer: "Misschien dan toch het heilige vuur"

Of het een bevlieging is die iemand uit het hoofd van Boonen moet praten, wou Ruben weten. "Ik ga er niet aan beginnen", stelt De Cauwer. "Is het een publiciteitsstunt? Heeft het te maken met de comeback van Kim Clijsters of Anthony Vanden Borre? Ik weet het niet."

Lampaert zegt dat hij binnen de ploeg er eerder nog niets had horen over waaien. "We hebben het ook maar langs de media vernomen. In de ploeg werd er nog niet over gesproken. Maar wat mij betreft, is Tom zeker welkom. Hij was een toffe ploegmaat."

Boonen zei dat hij zich afvroeg hoe ver hij nog zou kunnen raken en kaderde het eventueel in een wetenschappelijk project. Wat de zaak verandert volgens De Cauwer: "Want dan hoef je niet te winnen, natuurlijk."

En dat lijkt toch lastig voor een kampioen als Boonen: terugkeren zonder te presteren. Ruben: "Hij gaat toch altijd afgemeten worden aan een of ander resultaat." Tankink beaamt: "Dat is zo. Toen hij stopte, zei hij: "Ik ben een koersliefhebber en zou eigenlijk gewoon een stapje terug willen zetten om in dienst van iemand te rijden. Maar dat gaat niet. Dus ik moet stoppen op een bepaald hoog niveau.""

"Misschien dat daarom ook het besef is gekomen: "Ik ben eigenlijk te vroeg gestopt, want ik vond het wielrennen nog heel erg leuk." De Cauwer hoort dat ook doorklinken: "Hij zegt hoe hij ervan geschrokken is hoe graag hij nog naar wielrennen kijkt en hoe hij het volgt. Toen hij stopte, had hij het allemaal wat gehad. Nu interesseert hij zich weer meer in die sport en leeft hij mee met de mannen. Misschien is het dan toch het heilige vuur."