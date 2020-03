Real Madrid: "Eden Hazard is met succes geopereerd"

Eden Hazard werd in de Carrell Clinic in Dallas (VS) geopereerd aan zijn enkel door twee gerenommeerde Amerikaanse chirurgen, die heel wat ervaring hebben met dergelijke blessures.

"Eden is vandaag met succes geopereerd", klinkt het op de website van Real. "De medische staf van Real superviseerde de ingreep. Hazard blijft in observatie tot hij groen licht krijgt om het ziekenhuis te verlaten en zijn revalidatie te starten."

De verwachting is dat Hazard 2 tot 3 maanden out zal zijn. De Belgische bondscoach Roberto Martinez maakte zich deze week sterk dat het EK van Hazard niet in het gedrang komt.