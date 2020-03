OFFICIEEL: Strade Bianche gaat zaterdag niet door

Niemand kon er nog aan uit en niemand begreep ook waarom er nog geen beslissing genomen was. Door de coronahaard in Italië - veel erger dan elders in Europa - stonden er al een dikke week vraagtekens achter de Italiaanse voorjaarskoersen Strade Bianche, Tirreno en Milaan-Sanremo.

Maandag kwam de organisatie nog met groen licht. Dinsdagavond stelde een wetenschappelijk comité aan de Italiaanse regering voor om alle (sport)evenementen één maand te verbieden. Gisteravond vaardigde de regering een decreet uit dat tot 3 april sportmanifestaties in Italië alleen achter gesloten deuren mogen plaatsvinden. En dit om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Ook dan kwam er nog geen definitief njet van RCS Sport. Zonder publiek koersen zou eventueel nog kunnen. Op een ultiem overleg met de lokale autoriteit van start- en aankomstplaats Siena viel op de middag het verdict: geen koers zaterdag. "Na de meeting van donderdagochtend blijkt het onmogelijk om de koers te laten doorgaan vanwege het coronavirus", luidt het in een mail van RCS Sport aan de wielerteams. "De Italiaanse autoriteiten blokkeren de organisatie."

Ondertussen hadden heel wat ploegen al uit eigen beweging - en met de veiligheid en praktische organisatie van hun renners en stafleden in het achterhoofd - hun komst afgezegd. Het is ook afwachten wat er nu met de Tirreno en Milaan-Sanremo gebeurt, dat zijn ook koersen van RCS Sport. Sommige ploegen rijden ook daar niet.



In onze liveblog blijft u op de hoogte van de impact van het coronavirus op het peloton.