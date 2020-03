NBA: Doncic wint prestigeduel tegen Williamson, driepuntersfestival in Miami

Het was wel een spannende partij en de beslissing viel pas na de reguliere speeltijd: 127-123. Zion Williamson speelde 35 minuten en was goed voor 21 punten. "Ik voel dat ik nog altijd aan het groeien ben", zei hij na de verloren match. "De NBA, dat zijn de beste spelers ter wereld. Ze bestuderen iedereen dus ik moet elke match iets nieuws brengen."

Het was de eerste confrontatie tussen de 21-jarige Doncic en de 19-jarige Williamson en daarin trok de Sloveen van de Dallas Mavericks aan het langste eind. Hij blonk uit met 30 punten en vooral met zijn 22e triple-double voor de club. Hij springt zo in de geschiedenisboeken over Jason Kidd.

Driepuntersfestival in Miami

Een andere partij die zeker de moeite waard was, was het duel tussen de Miami Heat en Orlando Magic. De partij eindigde op 116-113 en vooral het aantal driepunters sprong in het oog. Duncan Robinson nam er 9 voor zijn rekening, zijn ploeg maakte er in totaal zelfs 22, een record.