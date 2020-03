Naesen: "Niet aan denken dat Ronde geschrapt wordt of ik krijg motivatiedip"

Naesen: "Was mijn beste Ronde in het jaar dat ik geen Sanremo reed"

Naesen denkt niet dat hij de 300+ kilometers van Milaan-Sanremo nodig heeft om een goed voorjaar in Vlaanderen te rijden. "In 2017 reed ik Sanremo ook niet en dat jaar reed ik mijn beste Ronde."

Mogelijk gaat Milaan-Sanremo toch door, maar wordt die koers door de afzegging van AG2R zonder Naesen gereden. "Toen ik onlangs las dat Alaphilippe Sanremo niet zou rijden, dacht ik: mm, vorig was die net voor mij en nu is hij er niet bij... Het zou superspijtig zijn als de koers toch doorgaat en ik er niet bij ben. Maar ik zie het niet gebeuren."

"Dat is jammer, want het zijn supermooie koersen. Maar vooraleer een ploeg niet afreist naar zulke belangrijke koersen moet er toch iets serieus aan de hand zijn. Ik denk dat het virus niet te onderschatten is. Er is meer aan de hand dan een simpele coureur als ik kan verstaan."

Oliver Naesen stond niet op de planning voor de Strade Bianche, maar had wel gehoopt om beter te kunnen doen dan zijn 2e plaats van vorig jaar in Milaan-Sanremo. Maar zijn ploeg AG2R besliste om aan geen enkele Italiaanse koers deel te nemen in maart.

Meurisse: "Geen sprake van paniek hier in Toscane"

Sporza belde ook naar Xandro Meurisse, die met zijn ploegmaats van Circus-Wanty Gobert al in de buurt van Siena vertoefde voor de Strade Bianche. "Van paniek is hier helemaal geen sprake."

"We zijn gisteren even in het centrum van Firenze geweest en als we daar al 10 mensen met een mondmasker zagen, zal het veel zijn. Hetzelfde tijdens de verkenning vandaag. Anderzijds hoor je wel dat je in Milaan nauwelijks nog mensen ziet."

"Ik keek er wel naar uit, want ik wou iets laten zien. De Strade is een koers die mij ligt. Ik hoop dat ze nog een andere datum vinden, dan maak ik daar opnieuw een doel van."

Nu zal Meurisse Parijs-Nice rijden in plaats van Tirreno-Adriatico. Zijn ploeg kreeg op de valreep een wildcard. "Ik dacht er eerst aan om in Spanje te gaan trainen, maar dit is mooi meegenomen. Ik heb parcours al snel eens bekeken en er zijn een paar ritten waar ik iets kan doen. Ik ga er alles proberen uit te halen."