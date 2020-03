Gezien in Extra Time Koers: Zwiften naar Sanremo en Campenaerts ziet Quick Step niet zitten

Tankink: "Geen Italiaanse koersen? Met z'n allen Zwiften dan maar"

Lampaert: "Als de schakelaar van Cavagna op aan staat, is heel het peloton in paniek"

Het moment van de week voor Yves Lampaert was de zege van Deceuninck-Quick-Step-ploegmaat Rémi Cavagna. "Hij won zaterdag wél in de Ardèche Classic na alweer een fenomenale solo. Hij was eerst weg met een kopgroep, maar reed iedereen een voor een eraf. Het was zijn 3e poging dit jaar: in Valencia, in de Tour de la Provence richting Ventoux en nu. Rémi is een enorm sterke coureur. Hij heeft een aan-uitschakelaar. Als hij aanstaat, is heel het peloton in paniek. Hij is nog ruwer dan Thomas De Gendt."