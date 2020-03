Gelson Martins krijgt schorsing van 6 maanden voor duw aan de ref

Gelson Martins ging tegen Nîmes over de schreef nadat zijn ploegmaat Tiémoué Bakayoko voor een overtreding een rode kaart had gekregen van ref Mickaël Lesage. Daarop verkocht de Portugees de spelleider in het gedrang een duw.

Toen Lesage vervolgens ook Martins uitsloot, gaf die laatste de scheidsrechter nog een tweede duw. De 24-jarige Martins verontschuldigde zich achteraf via de sociale media maar dat mocht niet baten. Sinds die dag was hij al voorlopig geschorst.



"Na het bestuderen van het dossier en een hoorzitting met de speler, heeft de commissie beslist Gelson Martins zes maanden te schorsen. Deze beslissing gaat in vanaf 6 februari 2020", maakte de Liga bekend. Gelson Martins werd vorige zomer door Monaco definitief overgenomen van Atletico Madrid, dat hem eerst zes maanden had uitgeleend aan de club uit het prinsdom.