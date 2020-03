Geëmotioneerde Froome over betreurde Portal: "Hij is onvervangbaar"

Nicolas Portal overleed dinsdag totaal onverwacht aan een hartfalen. De Franse ploegleider van Ineos werd 40 en laat een vrouw en twee kinderen na. "Ik ben sprakeloos sinds ik het nieuws vernomen heb", schrijft Chris Froome op Twitter.

"Nico was een geweldige vriend, vader en echtgenoot en ik denk dat het voor de mensen onmogelijk is hoe een grote invloed Nico de voorbije jaren gehad heeft en hoe belangrijk hij was voor het succes van onze ploeg. Hij is compleet onvervangbaar en ik heb geen flauw idee hoe het nu voort moet."

"Nico stond aan mijn zijde in moeilijke tijden, hielp me er telkens bovenop wanneer ik aan mezelf twijfelde en moedigde me aan bij elk succes. Zijn erfenis is echt fenomenaal. Ik zal koersen met hem in gedachten en ik wil er alles aan doen om hem te eren. Mijn gedachten zijn bij Magalie, Lenny en Aïnoa."