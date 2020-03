Flanders Classics: "Voorlopig gaat alles door zoals gepland"

De Omloop was afgelopen weekend de eerste in een rijtje voorjaarskoersen georganiseerd door Flanders Classics. De volgende afspraak is Gent-Wevelgem op 29 maart. "We overleggen continu met de autoriteiten", vertelt Tomas Van Den Spiegel op Twitter.

"Op dit ogenblik is de situatie in België onder controle en is er geen nood aan extra maatregelen. Voorlopig gaat alles door zoals gepland."

"Toch werken we aan extra maatregelen die indien nodig van kracht kunnen gaan om het voor alle betrokkenen veilig te houden. Als de situatie verandert, zullen we daarover zo snel mogelijk communiceren."