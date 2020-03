Dessers bij Nigeria: "Straf om mijn naam tussen al die grote namen te zien"

Het torinstinct van Cyriel Dessers is ook in Nigeria niet onopgemerkt gebleven. De aanvaller van Heracles is door de Nigeriaanse bondscoach Gernot Rohr opgeroepen voor de dubbele confrontatie met Sierra Leone. "Dat is echt een droom die uitkomt", zegt de 25-jarige spits aan Sporza.

Cyriel Dessers, zoon van een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder, is momenteel de topschutter in de Eredivisie met 15 goals in 25 wedstrijden. Die cijfers waren voldoende om de Nigeriaanse bondscoach te overtuigen. Voor Dessers was zijn eerste selectie geen complete verrassing. "Ik heb vorige maand in Londen al een positief gesprek gehad met de bondscoach. Daar werden geen garanties gegeven, maar ik voelde wel dat het stapje voor stapje dichterbij kwam. Na dat gesprek zat het wel in mijn achterhoofd, al moet je ook proberen om daar niet te veel mee bezig te zijn", zegt Dessers. "Voor die babbel had ik geen idee hoe groot mijn kansen waren. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik een realistische kans maakte. Dat ik er nu bij ben, is dan ook een heel mooi gevoel. Dit is echt een droom die uitkomt."

Cyriel Dessers

"Straf om tussen die grote namen te staan"

Ahmed Musa, Alex Iwobi, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Samuel Kalu, Moses Simon: het lijstje aanvallers bij Nigeria oogt indrukwekkend. En daar prijkt nu ook de naam van Cyriel Dessers tussen. "Allemaal jongens uit grote competities. Het is toch straf dat ik daar tussen sta", vindt Dessers. "Voor mij en ook voor mijn club Heracles is mijn selectie een mooi compliment. Het maakt me nog trotser dat ik erbij hoor. Of ik al iemand van die jongens ken? Ik heb regelmatig contact met vicekapitein Wiliam Troost-Ekong (ex-AA Gent). De andere spelers zal ik wel leren kennen." Wat verwacht Dessers van zijn eerste selectie? "Ik hoop dat ik mijn debuut kan maken, dat zou mooi zijn. Als ik enkele minuten krijg, wil ik me tonen en dan zullen we wel zien hoe het loopt. Ik hoop dat ik een rol kan spelen zodat ik er de volgende keer ook bij kan zijn."

"Nigeria is echt een voetbalgek land"