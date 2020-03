Club Brugge-spits Okereke mist start play-offs door breukje in zijn voet

David Okereke was na een sterke start van zijn carrière bij Club Brugge de voorbije weken wat weggedeemsterd. Sinds de winterstop was de Nigeriaanse aanvaller vaker bankzitter dan hem lief was.

Maar nu verhuist Okereke van de bank naar de ziekenboeg, want op de training liep hij een blessure op, die hem iets meer dan een maand out roulatie houdt. Wellicht zal hij pas weer terugkeren als de play-offs al volop aan de gang zijn.