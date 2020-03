BOIC-delegatie gaat al eens op inspectie in het olympisch dorp van Tokio

"Het Olympisch dorp is volledig afgewerkt, we hebben de ruimtes te zien gekregen waar Team Belgium zal wonen komende zomer", vertelt Olav Spahl, Elite Sports Director van het BOIC en chef de mission in Tokio.

"Elke kamer en elk appartement hebben we kunnen bezichtigen. Daardoor hebben ons een goed idee kunnen vormen over hoe we de ruimte zullen indelen: waar de medische ruimte zal komen, waar we de teamlounge en de vergaderruimten voor de ploegsporten zullen inrichten. We weten nu ook waar we zaken moeten aanpassen."

Omdat het BOIC de atleten tijdens de Spelen een "thuisgevoel" wil geven, zullen de ruimtes een Belgische touch krijgen. Tijdens de olympische stage eind vorig jaar in Belek werd bij de topsporters een rondvraag georganiseerd. "We hebben heel wat input gekregen en daar al een paar goede ideeën van genoteerd. Daar moeten we nu rond werken. Het idee is om het design van het Belgium House en van de kledij te gebruiken in de aankleding van onze appartementen in het olympisch dorp."