Astana rijdt ook geen koers meer tot 20 maart

Mitchelton-Scott koerst niet tot 22 maart, Ineos niet tot 23 maart. Bij de Britse ploeg speelt naast het coronavirus ook de plotse dood van ploegleider Nicolas Portal mee. Astana nam de beslissing om 15 dagen niet te koersen (tot 20 maart) na overleg tussen management en teamdokters.

Vinokoerov licht de beslissing toe: "Met deze maatregel kiezen we voor de gezondheid van onze renners en de staf en nemen we onze verantwoordelijkheid voor de samenleving om het virus niet verder te verspreiden. Natuurlijk hadden we graag meegedaan in de komende wedstrijden, maar safety first."

"Het is nog een lang seizoen met veel andere belangrijke wedstrijden. Het was geen makkelijke beslissing, maar we moeten onze wielerfamilie en onze families thuis beschermen."

De Kazachse ploeg bevestigt dat het niet aan de start verschijnt van Strade Bianche, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico, maar lijkt wel nog een opening te laten voor Milaan-Sanremo, de lenteklassieker die (normaal gezien) op 21 maart gereden wordt.