"Vlaamse koersen schrappen zou ramp zijn voor hele wielerwereld"

Bij Deceuninck-Quick Step is er allesbehalve paniek nu het coronavirus de planning in de war stuurt. "Paniek is een slechte raadgever", zegt ploegleider Wilfried Peeters. "Onze baas (Patrick Lefevere) zorgt ervoor dat iedereen zijn voeten op de grond houdt."

"We hebben de voorbije dagen veel vergaderd en hadden een plan-A en een plan-B. We waren hier dus op voorbereid. De organisatie wou Strade Bianche laten doorgaan, maar de Italiaanse overheid heeft beslist en het is volgens mij de beste beslissing."

Deceuninck-Quick Step zal een aantal renners overhevelen van Tirreno-Adriatico, die wellicht ook geannuleerd zal worden, naar Parijs-Nice. "De kasseirenners komen nu op de eerste plaats, de andere renners - zoals Evenepoel - kunnen zich via Catalonië en eventueel het Baskenland voorbereiden op hun voorjaarskoersen."

Concreet betekent dit dat Jungels, Stybar en Asgreen de oversteek naar Frankrijk maken. "Wellicht ook Tim Declercq, omdat ik net te horen heb gekregen dat we met 8 renners mogen starten."

Volgens Peeters begrijpen de renners dat er met hun programma geschoven wordt. "Dit is overmacht, dat snappen ze ook wel. Ze beseffen dat dit geen alledaagse situatie is."