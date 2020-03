Tom Boonen doet mysterieus: "Een comeback? Als het ooit 1 keer moet, is het nu"

Tom Boonen was vandaag te gast bij Studio Brussel om te praten over Tom fietst, zijn docureeks, waarvan vanavond de eerste aflevering op Eén te zien is. Boonen alludeerde in zijn gesprek met Michèle Cuvelier op een mogelijke comeback à la Kim Clijsters. "Het is een optie."

Na een gesprek over Boonens documentairereeks ging Cuvelier over naar de echte koers. Boonen hing in 2017 de fiets aan de haak, maar hij volgt de wielerwereld nog op de voet. "Ik bekijk nog heel veel wedstrijden, omdat ik analist ben. Ik fiets zelf nog af en toe om te proberen fit te blijven. Dat gaat echter veel minder goed dan vroeger." De magie van het Belgische openingsweekend had ook Boonen te pakken. "Ik vind het heel raar, maar ik heb nu eigenlijk veel meer beleving dan toen ik zelf nog koerste. Toen schermde ik mij veel meer af. En je zat er ook middenin. Je bent een van dé spilfiguren en eigenlijk krijg je dan heel weinig mee. Je wordt ook afgeschermd. Je zit in hotels of je bent thuis aan het trainen. Alles wat er gebeurt, gebeurt precies rondom jou." "Dan ga je naar zo'n start van een wedstrijd, zit je in die wedstrijd en kan je die zelf bepalen. Als ik nu naar tv kijk of naar een koers ga, gebeurt alles zonder dat je daar vat op hebt. Die switch maken is bij mij nog moeilijk, denk ik. Ik leef veel harder mee met de koers nu en ga er veel harder in op dan vroeger." "Ik wil vooral gewoon een goede wedstrijd zien. Het is geen specifieke renner voor wie ik supporter. Natuurlijk liggen de gasten met wie ik in de ploeg gezeten heb en met wie ik gefietst heb, me iets nauwer aan het hart. Zaterdag was ik voor Tim Declercq aan het supporteren om nog voor het sprintend peloton te blijven. Dat was een mooi momentje." Boonen gaf ook al zijn favoriet voor de Ronde mee: "Het is nog een paar weken, maar als alles normaal gaat, verwacht ik dat Mathieu van der Poel moeilijk te kloppen zal zijn."

Tom Boonen: "Een comeback? Ik vraag het mij soms zelf ook af"

Het gesprek sloot af met een vraag van een luisteraar: "Tom, wil je je niet nog één keer opladen om nog 1 keer extra Parijs-Roubaix te winnen voor ons?" Boonen, die 4 keer de kasseiklassieker won, hoonde die vraag niet meteen weg: "Mag ik daar eens heel lang en heel hard over nadenken?" "Ik vraag het mij soms zelf ook af. Vorige week zei ik nog: "Hoe makkelijk of hoe moeilijk zou het zijn?" Die vraag stel ik me af en toe wel. Zeker ook met Kim (Clijsters, red). Het ligt weer in de mond bij iedereen." Cuvelier pikte erop in: "Het kan ineens. Het zijn opties." Waarop Boonen: "Het is een optie." Cuvelier: "Het zou heel veel enthousiasme bij de mensen brengen. Ik hoor dat je er zou over nadenken. Dus het is niet meteen neen... door Kim Clijsters." Boonen: "Het is Kim haar schuld niet. Je hoeft het niet op Kim te steken. Straks is iedereen kwaad op Kim." "Ik vraag het me af omdat ik eind dit jaar 40 word. Als ik het ooit één keer moet doen, zal het nu wel moeten zijn. En daarmee heb ik niets gezegd, toch." (lees voort onder quote)

Ik vraag het me af omdat ik eind dit jaar 40 word. Als ik het ooit één keer moet doen, zal het nu wel moeten zijn. En daarmee heb ik niets gezegd, toch. Tom Boonen

Tom Boonen in Denemarken.

Tom fietst: vanaf 4 maart opent docureeks in Denemarken

Wielerkampioen Tom Boonen maakte voor Borgerhoff & Lamberigts een docureeks van 6 afleveringen voor Eén. Boonen ontmoet daarin inspirerende mensen die op hun eigen manier de fiets gebruiken om de wereld beter te maken. Het voorbije 1,5 jaar trok Boonen naar Carlos in Guatemala, die fietsen ombouwt tot handige huishoudapparaten, over Olav in Denemarken, die senioren meeneemt op meerdaagse fietstochten om ze uit hun isolement te halen, tot de Berlijnse Annette die vrouwelijke vluchtingen zelfstandigheid schenkt door hen te leren fietsen. Hij deed ook Brazilië, Zambia en Dallas (VS) aan. Boonen: "De fiets is altijd belangrijk geweest in mijn leven, dat spreekt voor zich. Maar ook voor andere mensen speelt die een belangrijke rol. Ik ben heel blij dat ik voor dit avontuur gekozen heb: met dit programma kunnen we tonen hoe mensen over de hele wereld fantastische, creatieve en inspirerende dingen met de fiets doen." Tom fietst: vanaf 4 maart elke woensdag om 20.40 uur op Eén.

Tom Boonen in Berlijn.