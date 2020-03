Revaliderende Harry Kane maakt zich geen zorgen over EK: "Ik zal er zijn"

"Een groepstraining heb ik nog niet gehad, maar ik werk hard in de sportzaal en voel me elke dag sterker worden. Het is nog een kwestie van enkele weken vooraleer ik terug op het wedstrijdblad sta. Ik wil daar liever geen voorspellingen over doen. Het zou mooi zijn moest ik tussen begin en midden april mijn rentree kunnen vieren", aldus Kane.

Minder dan een week geleden doken de eerste foto's op van Kane op training bij de Spurs. De 26-jarige goalgetter is de kapitein en een van de belangrijkste spelers van het nationale elftal van Engeland, dat komende zomer deelneemt aan het EK van 2020 en in groep D zit samen met vicewereldkampioen Kroatië, Tsjechië en een vierde land dat nog uit de barrages moet komen.

Dit seizoen maakte hij voor Tottenham en Engeland samen al 27 doelpunten, 17 voor de Spurs en 10 voor het nationale team. Met 12 doelpunten werd hij ook topschutter in de EK-kwalificaties.