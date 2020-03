Quarantaine in VAE: fietsen is "geen prioriteit" voor Démare, Ulissi mist geboorte dochtertje

De identiteit van de 6 besmette personen uit de UAE Tour is niet vrijgegeven, maar bij Groupama-FDJ zijn alle renners en de stafleden virusvrij verklaard. Al betekent dat niet dat de Franse ploeg naar Europa kan terugkeren.

"Vanochtend hebben we het bericht gekregen: we blijven wellicht tot 14 maart in quarantaine", schrijft sprinter Arnaud Démare, een van de grote namen die de Verenigde Arabische Emiraten nog altijd niet verlaten hebben. Ook Cofidis, Gazprom en UAE zitten er nog vast.

"De besmette personen verbleven op dezelfde hotelverdieping als wij. We volgen de hygiënische voorschriften en begrijpen deze situatie "een beetje" beter, ook al heeft iedereen in onze ploeg negatief getest. Maar we kunnen op deze verdieping blootgesteld worden aan het virus."

"We wachten nog altijd op onze fietsen en hebben nu al 6 dagen niet kunnen trainen. Maar onze prioriteit ligt vandaag niet bij het hervatten van de fysieke arbeid, maar wel bij het verhuizen naar een andere verdieping in dit hotel."