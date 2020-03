Olympisch kwalificatietoernooi 3x3 valt ook ten prooi aan coronavirus

3x3-basketbal staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma. Van 18 tot 22 maart zou er een kwalificatietoernooi plaatsvinden in Bengaluru (India), waar ook de Belgische mannen van de partij zouden zijn.

Maar de Internationale Basketbalfederatie FIBA heeft woensdag laten weten dat het toernooi in India niet doorgaat door het coronavirus. Het is voorlopig niet duidelijk wat er nu zal gebeuren.

"We werken nu nauw samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om - rekening houdend met de omstandigheden - een zo goed mogelijke oplossing te vinden", laat de FIBA weten. Het toernooi moet gespeeld worden voor 24 april, want dan staat het tweede kwalificatietoernooi al op het programma. Dat wordt afgewerkt in Boedapest, Hongarije.