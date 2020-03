Olympisch kampioene steeple Ruth Jebet is 4 jaar geschorst

Ruth Jebet, een geboren Keniaanse die uitkomt voor Bahrein, staat al sinds februari 2018 aan de kant nadat ze betrapt werd tijdens een controle buiten competitie. Nu is ze door de AIU dus voor 4 jaar geschorst.

Op de Olympische Spelen van Rio 2016 snelde Jebet naar goud op de 3.000 meter steeple in 8'59"75, de tweede tijd in de geschiedenis ooit. Kort daarna scherpte ze op de Diamond League in Parijs het wereldrecord aan tot 8'52"78, een verbetering met ruim zes seconden.

De atlete mag haar titel van Rio houden omdat ze pas in december 2017 betrapt werd. Ze zal er deze zomer wel niet bij zijn in Tokio, al kan ze nog in beroep gaan.