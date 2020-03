Mitchelton-Scott schrapt alle koersen tot 22 maart, te weinig renners bij FDJ

"We hebben ons goed voorbereid op deze koersen en we willen koersen, maar we geloven dat we eerst moeten zorgen voor onze renners en staf, voor we terugkeren naar de business as usual ."

"Het is onze plicht om de gezondheid van onze renners en staf te beschermen", klinkt het. "We kunnen de maatregelen van organisatoren niet controleren of bepalen."

Van Vleuten: "Jammer, want ik keek hier naar uit. Ik bedank mijn ploeg om onze gezondheid te laten primeren"

Ook Groupama-FDJ past, weliswaar door een gebrek aan renners en medewerkers

Lotto-Soudal: "Voorlopig handelen we zoals we zouden koersen"

Bij Lotto-Soudal blijven ze kijken naar wat organisator RCS (en in zekere zin de Italiaanse overheid) beslist over Strade Bianche en co. "Het zou een ramp zijn voor onze sport als die koersen geannuleerd worden", stelt CEO John Lelangue.

"Het gaat niet over Philippe Gilbert en Milaan-Sanremo, want het seizoen is nog lang. Het gaat wel over het imago van onze sport. Maar we hebben vertrouwen in de betrokken diensten en we hebben voortdurend contact met de organisatoren en de UCI."

"Voorlopig handelen we zoals we zouden koersen. Wij zijn ook geen specialisten in deze materie. We moeten hen laten beslissen. En dan zullen we volgen."

"We beseffen dat dit een speciale situatie is. Als we ons programma moeten aanpassen, dan is er geen probleem. We moeten ook een beetje relativeren: aanpassen is een deel van onze job."

"We willen vooral weten wat er gebeurt als er iemand positief is. Wat is het plan? In onze ploeg hebben we wel zo'n plan."

Kan er worden uitgeweken naar een later tijdstip dit jaar om de koersen toch nog af te werken? "De kalender is al erg druk, het wordt heel moeilijk. Het is bijna niet te doen."