Koers of niet? UCI legt de bal in het kamp van lokale autoriteiten

Het ziet er steeds meer naar uit dat de Italiaanse voorjaarskoersen in het water vallen, zeker nu teams zoals Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott zelf al aangekondigd hebben dat ze niet zullen deelnemen. Maar vanuit Italië blijft het voorlopig stil.

Ook de UCI schept geen (volledige) duidelijkheid over het lot van de renners. De Internationale Wielerunie meldt dat er vandaag overleg geweest is met ploegen, renners en organisatoren over het coronavirus.

"We gaan momenteel niet over tot afgelastingen", meldt de UCI. "Een beslissing tot annulatie zal worden genomen door de lokale gezondheidsdiensten in de betrokken regio's, afhankelijk van de evolutie in het gebied."

En wat met koersen die toch gehouden worden? "Elke organisator moet maatregelen nemen om het risico op verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Zo moet de afstand tussen de renners en de toeschouwers uitgebreid worden, zeker aan de start en de finish."

Ook wordt aangeraden om het aantal ploegen per hotel te beperken en om bij het tekenen van het startblad niet dezelfde pen te gebruiken.