Kim Clijsters: "Zou graag grote stappen zetten, maar moet focussen op dag per dag beter worden"

Clijsters toonde bij momenten weer hoe goed ze kan tennissen, maar de foutenlast (onder andere dubbele fouten) deed haar de das om. "Ik voelde dat bepaalde zaken al beter gingen. Maar andere zaken hebben nog heel wat verbetering nodig. Daarom is het goed om wedstrijden te spelen."

"In Dubai begon ik niet goed, omdat ik overweldigd was. Vandaag begon ik veel beter aan de match, zal ik meteen in de match en serveerde ik veel beter dan daar. Dat zijn enkele van de positieve punten. Aan de punten die beter moeten, zal ik erg hard werken. Zo moet bijvoorbeeld het spel weer lezen een stuk beter."

Hoe bereidt ze zich in haar carrière voor op speelsters die ze nog nooit ontmoette? "Hetzelfde als in 2012 en de jaren daarvoor. Ik maakte heel wat generaties mee en speelde tegen heel wat speelsters in mijn hele loopbaan. Ik zit nog steeds in een fase waarin ik wil focussen op wat ik doe en hoe ik me voel. Ik begin mijn opponenten stilaan te lezen. Ik moet vertrouwen hebben in het proces en hard blijven werken om elke match beter te worden. Ik zou graag grote stappen zetten, maar ik moet focussen op die kleine stappen en elke dag beter worden."

De omstandigheden in Mexico zijn ideaal om een nieuwe stap te zetten in haar terugkeer: "We wisten niet wat te verwachten van dit toernooi, maar het is een mooie locatie en de trainingsomstandigheden zijn heel goed. Het was een goeie week voor mij om van huis weg te zijn en niet indoor te trainen, maar op outdoorcourts."