Judoka Dirk Van Tichelt: "Weer een kans minder om me te plaatsen voor Tokio"

"Ik heb een dubbel gevoel bij de afgelasting van het toernooi in Marokko", zegt Dirk Van Tichelt in "Start Je Dag". "Langs de ene kant ben ik opgelucht. Twee weekends geleden liep ik een blessure op aan mijn schouder. Mijn sleutelbeen was een beetje ontwricht. Ik moest me dus halfgekwetst klaarstomen. Het zou kantje boordje worden maar ik wilde me wel volop geven in Rabat."

Dit is een gemiste kans om me te kwalificeren voor Tokio Dirk Van Tichelt

Toch is de afgelasting vooral een gemiste kans voor de 'Beer van Brecht'. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio won Van Tichelt nog een bronzen medaille. "Helaas ben ik op dit moment nog niet gekwalificeerd voor de Spelen van deze zomer in Tokio. Een toernooi minder betekent ook een kans minder om er te geraken. Ik had me erop ingesteld om volop te vechten ook al wist ik dat ik met mijn gekwestte schouder pijn zou hebben", zegt Van Tichelt op Radio 2 Antwerpen. "Er resten me nu nog vier toernooien om me te kwalificeren. Daar moet ik dan wel goed zijn."

Corona? Onze judotrainingen gaan gewoon door zoals anders Dirk Van Tichelt