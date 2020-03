Jacopo Guarnieri, de FDJ-renner die wel al thuis is en niet meer in quarantaine zit

FDJ-renners Arnaud Démare en Ramon Sinkeldam delen op hun sociale media geregeld beelden van hun verblijf in quarantaine in een hotel in Dubai. Bij Jacopo Guarnieri bleef het muisstil en daar is nu een verklaring voor.

"Hoewel mijn team in het hotel geblokkeerd is, kreeg ik op 1 maart 's ochtends de kans om terug te keren naar Italië", schrijft de renner op Twitter. "Ik heb het rennershotel verlaten zoals alle andere renners en stafleden dat gedaan hebben."

"Een medewerker van het ministerie van Gezondheid en organisator RCS hebben mijn documenten bekeken en hebben me op een bus laten stappen die mij en de andere renners naar de luchthaven van Dubai heeft gebracht."

"Ik ben volledig gezond. Alle testen die ik ondergaan heb, waren negatief, net als de onderzoeken bij mijn ploegmaats."

"Ik hoop dat hun situatie snel opgelost geraakt. We winnen en verliezen samen, zo klinkt ons moto. Maar helaas kan ik hen nu niet bijstaan. Ik wens hen veel moed."