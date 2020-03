Een comeback van Tom Boonen? In Roubaix zijn ze er klaar voor

"Een comeback? Als het ooit 1 keer moet, is het nu." Dat vertelde Tom Boonen vandaag bij Studio Brussel. Of het een grap was of bittere ernst zal de toekomst moeten uitwijzen, maar in Roubaix zijn ze in elk geval al voorbereid.

Dankzij Les Amis de Paris-Roubaix, een groep mensen die de kasseistroken van de Helleklassieker onderhouden, staat er voor Tom Boonen al een trofee klaar met 5 kasseien. "We are ready", laten ze weten op Twitter. Zij zijn er klaar voor. Nu Tom Boonen nog?