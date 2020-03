Cyriel Dessers wordt opgeroepen door de bondscoach van Nigeria

Cyriel Dessers scoort dit seizoen in de Eredivisie met zijn ogen dicht.

De ex-spits van onder meer OH Leuven en Lokeren, die een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder heeft, zit dit seizoen al aan 15 goals in 25 competitiewedstrijden en is topschutter in de Eredivisie.

Dessers liet eind vorig jaar al verstaan dat er contact was geweest met de Nigeriaanse bond en vandaag viel een uitnodiging in zijn brievenbus. De voormalige Belgische jeugdinternational wordt opgeroepen voor de match tegen Sierra Leone.

"Ik ben zo vereerd en trots", schrijft hij op Twitter. "Ik kan niet wachten om dit shirt aan te trekken en om de ploeg te ontmoeten."